La SS 115 “Sud Occidentale Sicula” è rimasta chiusa per un lungo periodo a causa di un incidente che ha coinvolto tre veicoli leggeri. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, 8 agosto, tra i chilometri 129,600 e 129,800, in entrambe le direzioni, nei pressi della galleria San Giorgio, in località Sciacca (AG).

Il traffico è stato temporaneamente deviato sulla viabilità comunale, creando disagi per gli automobilisti, costretti a percorrere strade meno conosciute e non adatte a questo tipo di circolazione.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la circolazione lungo la strada statale nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Polo Infrastrutturale del Gruppo FS Italiane, ha ricordato che alla guida bisogna rimanere concentrati: niente distrazioni, niente alcol, niente droga per la tua sicurezza e quella degli altri. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito guidaebasta.it.

Per una mobilità informata, l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.