L’Altra Voce invia una PEC a Comune, Libero Consorzio e AICA e informa il Prefetto. Chiesti un piano di viabilità alternativa, presidi per garantire il passaggio delle ambulanze e tempi certi per la conclusione dei lavori.

AGRIGENTO – Dalle proteste sui social e dalle interrogazioni politiche si passa agli atti formali. L’associazione civica “L’Altra Voce – Associazione a tutela dei cittadini e degli animali” ha inviato via PEC una diffida agli enti coinvolti nella gestione della viabilità attorno all’ospedale “San Giovanni di Dio”, fissando un termine di cinque giorni per l’adozione di misure concrete.

L’atto è stato indirizzato al sindaco di Agrigento, al Comando della Polizia locale, al settore Viabilità del Comune, al Libero Consorzio Comunale, ente gestore della SP 15C, e ad AICA/ATI AG9. Per conoscenza sono stati informati anche il Prefetto di Agrigento, la direzione generale dell’Asp, la Centrale operativa del 118 e il Comando dei Vigili del fuoco.

Al centro della contestazione c’è la situazione che si è creata in contrada Consolida, lungo la SP 15C, dove sono in corso i lavori per la nuova condotta idrica. Il restringimento della carreggiata a una sola corsia, regolata da un semaforo per il senso unico alternato, sta provocando lunghe code con ripercussioni sull’accesso all’ospedale.

«Nessuno mette in discussione l’importanza dei lavori sulla rete idrica, ma è inaccettabile che si apra un cantiere sull’unica arteria principale di accesso all’ospedale di riferimento provinciale senza aver prima pianificato una viabilità alternativa», dichiarano il presidente Manuel Gianco Samaritano e il Consiglio direttivo de L’Altra Voce.

L’associazione richiama in particolare le esigenze legate ai mezzi di soccorso e ai pazienti che devono raggiungere la struttura sanitaria.

«Al San Giovanni di Dio afferiscono il Pronto soccorso, l’emodinamica, le reti tempo-dipendenti per infarto, ictus e politrauma, oltre a centinaia di pazienti oncologici e dializzati. Lasciare che le ambulanze del 118 o i cittadini in emergenza rischino di restare intrappolati in coda a un semaforo di cantiere significa mettere a repentaglio il diritto costituzionale alla salute e la regolarità di un servizio pubblico salvavita».

Secondo L’Altra Voce, spetta agli enti competenti individuare le soluzioni tecniche necessarie per alleggerire il traffico e garantire una corsia libera ai mezzi di emergenza.

Nella diffida vengono richiesti tre interventi: la predisposizione, entro cinque giorni, di un piano di viabilità alternativa per smistare il traffico in contrada Consolida e sulle strade circostanti; un presidio immediato nei punti critici, attraverso agenti o movieri qualificati, soprattutto nelle ore di punta, per assicurare il passaggio delle ambulanze; la comunicazione pubblica di un cronoprogramma con una data certa per la conclusione dei lavori e il ripristino della normale viabilità.

Nell’atto vengono richiamati l’articolo 32 della Costituzione, gli articoli 50 e 54 del Testo unico degli enti locali, il Codice della strada e i possibili profili connessi all’interruzione di pubblico servizio.

«Abbiamo riposto la massima fiducia nell’autorevole intervento del Prefetto di Agrigento, quale garante della legalità e della sicurezza pubblica provinciale, nonché dei vertici di Asp, 118 e Vigili del fuoco, affinché sollecitino gli enti preposti a uscire dall’inerzia», conclude il direttivo.

L’associazione annuncia infine che, in assenza di interventi entro cinque giorni, procederà a segnalare formalmente le eventuali inadempienze alle autorità competenti di vigilanza e controllo.

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