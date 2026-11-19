Nel cuore dei Monti Sicani, a mille metri d’altitudine, l’arte e l’intraprendenza si incontrano per onorare la memoria di un maestro. Domenica 29 novembre, alle ore 11, lo scenario unico del Teatro Andromeda ospiterà il Premio “Controvento”, il riconoscimento istituito per ricordare l’artista e imprenditore Lorenzo Reina, scomparso lo scorso dicembre. L’iniziativa nasce per valorizzare quelle figure capaci di generare visione, innovazione e trasformazione nei territori attraverso pratiche artistiche, culturali e imprenditoriali.

Proprio all’ombra del teatro di pietra — l’opera più imponente a cui Reina ha dedicato gran parte della sua vita — si riuniranno talenti e imprenditori per celebrare quello spirito d’iniziativa che, unito al genio creativo, ha reso lo scultore siciliano uno degli artisti più apprezzati in Italia. L’evento è promosso e curato dall’associazione “Via delle rondini” e dalla famiglia Reina, in collaborazione con la Smap e con il sostegno dell’Assemblea regionale siciliana e del Libero consorzio comunale di Agrigento.

L’appuntamento coinciderà anche con l’inaugurazione della mostra collettiva “Omphalos”, un’esposizione ispirata a un’opera dello stesso Reina che riunisce diversi artisti siciliani per celebrarne l’eredità creativa.

«L’eredità di Lorenzo Reina non è soltanto nelle opere che ci ha lasciato, ma nel suo modo di guardare al territorio, di interpretarne le risorse e immaginare possibilità che prima non esistevano – spiegano dall’associazione “Via delle rondini” –. Con il Premio Controvento vogliamo raccogliere questa eredità e farne uno strumento per riconoscere, incoraggiare e dare visibilità a persone ed esperienze che, anche lontano dai luoghi in cui si concentrano risorse e opportunità, producono nuovi saperi e contribuiscono alla trasformazione sociale e culturale dei territori».

Il nome del vincitore assoluto sarà svelato direttamente nel corso della cerimonia del 29 novembre. Durante la mattinata sarà inoltre consegnato un riconoscimento speciale agli architetti Aldo Li Bianchi e Laura Galvano, già insigniti a New York dell’Architectural Record Awards 2026 per il progetto di recupero dell’antica dimora di Ugo Triolo, l’avvocato assassinato dalla mafia a Corleone nel 1978.

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