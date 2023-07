Sabato sera la bandiera del “Cilio”, è stata presa da Fabrizio Sardo. Nel segno della tradizione la festa in onore di Maria Santissima del Monte a Racalmuto. La presa del “Cilio” è una sfida fra i “burgisi”, i vecchi proprietari terrieri di un tempo, in età di matrimonio. Nella giornata di domenica i festeggiamenti sono continuati con uno dei momenti più attesi: le “purmissioni”. Uomini e donne, ma anche ragazzi e bambini, per grazia ricevuta, alcuni a piedi, ma la maggior parte a cavallo, sono saliti lungo la scalinata ed entrati all’interno del Santuario hanno detto, platealmente, “grazie” alla Madonna. Tra questi anche Stefano e Mattia, i due giovani racalmutesi, miracolati, dopo un brutto incidente stradale che si era verificato nell’ottobre scorso lungo la strada statale 640, all’altezza del bivio Aragona Caldare-Favara. I due ragazzi di 24 e 22 anni erano a bordo di una Fiat Punto sono usciti fuori strada.