Un uomo di 66 anni, Francesco Tutino, è rimasto schiacciato dal trattore mentre stava lavorando, in base a quanto ricostruito finora, in un terreno. La tragedia s’è consumata nel pomeriggio di domenica in contrada “Mortilla”, nelle campagne di Cattolica Eraclea.

I soccorsi sono scattati immediatamente ma per il 66enne di Cattolica Eraclea, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo si sono portati i vigili del fuoco, il personale del 118, e per gli accertamenti del caso i carabinieri della Compagnia di Agrigento.