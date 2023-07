Domenico Vecchio: Che impressione hai avuto dell’ambiente di Agrigento finora?

Pilot: Sicuramente ho avuto una bella impressione dell’ambiente di Agrigento. Già da fuori si percepiva una buona atmosfera e devo dire che vivendola da dentro ho confermato la grande forza di questa squadra, non solo nella scorsa stagione, ma in generale nei campionati di Serie A e B. Si respira un’aria positiva e competitiva, quindi sono positivamente impressionato.

Domenico Vecchio: Cosa ti ha convinto ad accettare la proposta della Fortitudo?

Pilot: Sicuramente mi ha convinto il progetto di Agrigento e la società, che conoscevo come avversario negli anni passati. Ho sempre avuto l’impressione che avessero idee molto chiare e durante le prime chiacchierate con Cristian Mayer, il direttore sportivo, e con il presidente Gabriele Moncada ho avuto conferma di ciò. È una società che lavora in modo molto convinto e non segue lo stereotipo classico di come funzionano le altre squadre. Sono disposti a prendere dei rischi con i giocatori, le scommesse e l’allenatore, e questo per me è fondamentale. Ho percepito che hanno voglia di programmazione e di fare le cose nel modo giusto, il che è estremamente importante per il lavoro che faccio.

Domenico Vecchio: Essendo l’allenatore più giovane ad arrivare alla Fortitudo, senti una pressione maggiore?

Pilot: Vivo da un po’ di anni con questa etichetta, ma non la considero una pressione. Sono consapevole che l’età può essere un vantaggio in molte situazioni. Ho un bagaglio di esperienza un po’ limitato a causa delle poche stagioni passate sul parquet, ma sono una persona che vive di pallacanestro. Guardo moltissime partite e cerco sempre di prendere spunti interessanti. Ho sviluppato un’idea di come contestualizzare queste idee, perché non posso pensare che quello che fanno i miei colleghi altrove con altre squadre sia perfetto per me. Cerco di adattare le idee alla mia personalità e credo che la mia dote principale sia creare una buona alchimia con il gruppo. Costruire una squadra è fondamentale, e credo che sia ciò che farò anche qui ad Agrigento quest’anno, perché la società e l’ambiente hanno una grande forza in questo.

Domenico Vecchio: Qual è la tua idea di pallacanestro?

Pilot: Penso che sia molto importante per un allenatore avere una sua idea di pallacanestro, ma non deve essere troppo rigida. L’idea deve essere funzionale ai tipi di giocatori che si hanno a disposizione. Credo che sia fondamentale adattare il sistema alla personalità dei giocatori. La mia idea di pallacanestro si evolve attorno ai 28 secondi, con un utilizzo intenso della transizione e senza un gioco troppo statico a metà campo. Voglio sfruttare una difesa aggressiva che permetta situazioni di transizione e che crei un sistema offensivo coinvolgente, in grado di eseguire anche giocate spettacolari che riscaldano l’ambiente. Qui ad Agrigento si parla molto del famoso “sesto uomo”. Quindi la costruzione di una squadra funzionale che si adatti alla mia idea è fondamentale. Devo far rendere al meglio i giocatori all’interno di questo sistema, perché quando le due cose vanno di pari passo, la squadra funziona in maniera lineare.

Domenico Vecchio: Parliamo del roster, quali giocatori sono stati confermati e chi potrebbe arrivare?

Pilot: Abbiamo confermato alcuni giocatori che ritengo fondamentali. Lollo Ambrosin e Albano Chiarastella saranno con noi l’anno prossimo. Probabilmente ci sarà anche un altro giocatore confermato, ma al momento siamo ancora in trattativa e non posso rivelare il nome. Alessandro Grande ha ricevuto un’importante offerta e non sarà con noi ad Agrigento. Sto cercando di completare il roster con giocatori che possano integrare le caratteristiche tecniche e mentali di quelli confermati. Ho grande fiducia in questi giocatori, li ho affrontati come avversario e so cosa possono dare. Penso che possiamo creare una buona sintonia e siamo vicini alla chiusura con Alessandro Sperduto, un ragazzo che conosco bene dal nostro percorso giovanile a Roma. Al momento, siamo al lavoro per completare il roster.