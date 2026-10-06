Un’operazione congiunta ad alto impatto per il contrasto al traffico illegale di stupefacenti e armi ha portato a un ingente sequestro nelle campagne al confine tra le province di Agrigento e Caltanissetta. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Licata, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno inferto un duro colpo alla produzione locale di sostanze illecite. Il blitz è scattato in contrada Turcio, un’area rurale situata a cavallo tra i territori comunali di Licata e Butera. Durante un’ispezione mirata all’interno di un fondo agricolo adibito a vigneto, i militari dell’Arma si sono imbattuti in una vera e propria piantagione illegale. Ben 88 piante di marijuana, complete di infiorescenze e pronte per la raccolta e il successivo essiccamento, erano coltivate tra i filari di vite.

Il peso complessivo dello stupefacente sequestrato sul campo si aggira intorno ai 70 chilogrammi. I controlli dei carabinieri non si sono fermati alle campagne. Le operazioni sono state immediatamente estese all’abitazione dell’uomo, un 72enne del luogo e proprietario del fondo agricolo. La perquisizione domiciliare ha fatto emergere ulteriori elementi di illegalità: all’interno dell’immobile i militari hanno rinvenuto e sequestrato un fucile da caccia marca Franchi e ben 141 cartucce calibro 12. Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza, l’arma e il munizionamento sono risultati detenuti in modo completamente abusivo, privi delle necessarie autorizzazioni.

Tutto il materiale rinvenuto – la droga, il fucile e i proiettili – è stato posto sotto sequestro penale per le successive analisi e per la custodia. Al termine delle formalità di rito, il pensionato è stato denunciato in stato di libertà. Data la collocazione geografica dei fatti, i carabinieri hanno inoltrato le denunce alle competenti Procure della Repubblica di Agrigento e di Gela. L’uomo dovrà rispondere delle pesanti ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo e relative munizioni.

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