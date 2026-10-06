Si è svolto la scorsa settimana, nella raffinata e suggestiva cornice del prestigioso Hotel Excelsior di Venezia, l’esclusivo “Gala Liberty”. Un appuntamento di altissimo profilo che ha riunito sulla celebre terrazza affacciata sul mare del Lido vip, personalità del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria, e illustri esponenti della finanza italiana e inglese, oltre ad attori e registi di fama.

Protagonista della serata è stato il Cavaliere Maestro Salvatore Galante, invitato a presiedere l’evento e a esibirsi in un indimenticabile Recital al Pianoforte. In uno scenario intriso di storia e fascino — sede dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e indimenticato set cinematografico del capolavoro di Sergio Leone “C’era una volta in America” —, il Maestro Galante ha regalato al pubblico presente un’esperienza musicale di altissimo livello, capace di alternare momenti di profonda emozione a passaggi di brillante intrattenimento.

Per il Cav. Mº Salvatore Galante è stato un grandissimo onore potersi esibire e far risuonare le proprie note in luoghi iconici che hanno fatto la storia del cinema e della cultura mondiale. La magia della location, unita alla straordinaria maestria del pianista, ha decretato il pieno successo di una serata unica nel suo genere, lasciando un ricordo indelebile in tutti i prestigiosi ospiti presenti.

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