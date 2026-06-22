Toy Story 5 arriva al Multisala Ciak: Woody, Buzz e Jessie contro la sfida della tecnologia

Dopo anni di avventure, amicizie e cambiamenti, i protagonisti della celebre saga Pixar tornano sul grande schermo con Toy Story 5. Diretto da Andrew Stanton e McKenna Harris, il nuovo capitolo porta Woody, Buzz Lightyear, Jessie e tutta la storica banda ad affrontare una sfida più attuale che mai: il rapporto tra i bambini e la tecnologia.

Dopo la partenza di Woody, impegnato ad aiutare i giocattoli smarriti a trovare una nuova casa, è Jessie a guidare il gruppo nella cameretta di Bonnie. L’equilibrio viene però sconvolto dall’arrivo di Lilypad, un innovativo tablet interattivo a forma di rana che conquista immediatamente l’attenzione della bambina. Per Buzz, Jessie e gli altri giocattoli tradizionali sarà l’inizio di una nuova avventura, tra dubbi, cambiamenti e la ricerca di un nuovo ruolo in un mondo sempre più digitale.

Il film affronta con ironia e sensibilità temi contemporanei come l’evoluzione del gioco, il valore dell’immaginazione e il legame affettivo che unisce i bambini ai loro giocattoli.

Orari al Multisala Ciak

16:30

18:30

20:30

22:30

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