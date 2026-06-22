Strada Mosella, perquisizioni al Comune di Agrigento: nove indagati nell’inchiesta

Nuovo terremoto giudiziario ad Agrigento. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento guidata dal procuratore Giovanni Di Leo, hanno eseguito una serie di perquisizioni che hanno interessato uffici pubblici e abitazioni private.

I poliziotti si sono presentati anche presso la sede comunale di piazza Gallo, dove hanno acquisito documentazione ritenuta utile alle indagini. Nel corso delle perquisizioni sarebbero stati sequestrati telefoni cellulari, computer e altro materiale informatico che sarà ora analizzato dagli investigatori.

Al momento del blitz davanti agli uffici comunali stava transitando il neo vicesindaco di Agrigento, Giovanni Crosta, che, notata la presenza degli agenti, si sarebbe avvicinato per chiedere informazioni sull’attività in corso. Anche in questo caso gli investigatori avrebbero mantenuto il massimo riserbo sui contenuti dell’indagine.

Secondo le prime indiscrezioni, l’inchiesta ruoterebbe attorno all’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria della strada Mosella, l’importante asse viario che collega la Strada Statale 115 alla Strada Statale 640. Si tratta di un intervento particolarmente atteso per migliorare i collegamenti viari della città.

La procedura di gara era stata avviata il 23 dicembre 2025 con l’apertura delle offerte. L’importo dei lavori ammonta a oltre 3,2 milioni di euro, per un investimento complessivo che sfiora i 4,5 milioni di euro. L’appalto era stato aggiudicato a metà gennaio 2026 dopo che una precedente procedura era stata annullata in autotutela. Nonostante a marzo fosse stata attivata una procedura accelerata per la consegna del cantiere, gli interventi sono partiti soltanto nelle scorse settimane.

Le risorse utilizzate provengono dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sono state stanziate dalla Regione Siciliana e dal Governo nazionale.

Sarebbero nove gli indagati nell’ambito dell’inchiesta. Tra questi figurerebbero imprenditori e professionisti residenti tra Agrigento e Favara, oltre a due funzionari del Comune di Agrigento. Al centro degli accertamenti vi sarebbe la regolarità delle procedure legate all’affidamento e alla gestione dell’appalto, anche se al momento la Procura non ha diffuso alcuna contestazione ufficiale.

L’indagine è ancora nelle fasi iniziali e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Saranno gli sviluppi delle prossime ore e l’eventuale deposito degli atti a chiarire il quadro delle responsabilità e delle ipotesi di reato contestate.

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