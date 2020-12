Tortino di sarde con pesto di pistacchio di Raffadali

Vi presentiamo un’ idea ottima anche per il cena dell’ultimo dell’anno. Una ricetta di Antonio Di Carlo.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr. di sarde

100 gr. di mollica di pane raffermo grattugiato

4 cucchiai di olio Evo

3 cipolle medie di Giarratana

200gr. di pistacchio di Raffadali

1 spicchio d’aglio

buccia di arancia grattugiata bio

sale, pepe q.b

prezzemolo q.b

200 gr. di piselli

finocchietto selvatico

passolina q.b

Per il pesto di pistacchio:

In una ciotola mescolare i pistacchi con un pò d’acqua e un pizzico di sale;

disporre in una teglia e tostare in forno a 150 gradi per 15/20 minuti.

Far raffreddare e con il mixer frullare la metà dei pistacchi con un pó di olio Evo, lo spicchio d’aglio, sale e pepe.

L’altra metà ridurli in granella Farcia al pistacchio:

Appassire la cipolla tritata con olio Evo e un filetto di alici in una padella antiaderente, unire la passolina e far raffeddare.

Disporre in una ciotola il composto di cipolla e passolina, aggiungere la mollica di pane grattugiata, , la granella di pistacchio, della scorza d’arancia grattugiata, il pesto di pistacchio, l’olio, il sale e il pepe.

Pulire le sarde, privare delle interiora, eliminare le lische.

In un pirottino d’alluminio, precedentemente oleato ( a piacere si può foderare lo stampino con del pane grattugiato), disporre i filetti di sarde, versare la farcia al pistacchio al suo interno, chiudere.

Infornare a 180° per 15 minuti circa.

Crema di piselli al finocchietto selvatico:

In un pentolino lessare i piselli in acqua salata con un pò di finocchietto selvatico.

Scolare e frullare in un mixer con un pò di sale, pepe e olio Evo.

Impiattamento:

Servire il tortino sulla crema calda di piselli al finocchietto selvatico con un filo d’olio Evo.