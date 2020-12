Coniglio con pesto di pistacchio Dop di Raffadali.

Ricetta di Fabio La longa Da Raffadali coniglio con pistacchio di Raffadali

Ingredienti:

Cosce di coniglio

Timo, salvia, rosmarino e alloro.

Pistacchio di Raffadali

Olio Evo da olive taggiasche fruttato leggero

Scalogno

Farina 00

Olio Evo fruttato medio

Pancetta arrotolata (tagliata sottile)

Patata da bollire

Prezzemolo

Succo di limone

Prima di tutto insaporire la carne di coniglio con timo bianco, salvia, rosmarino e alloro.

Per il pesto ho usato il pistacchio di Raffadali tritato molto finemente e amalgamato

con olio evo da olive taggiasche della riviera ligure, dal gusto delicato non molto erbaceo, equilibrato, con finale di mandorla e un leggero retrogusto piccante.

Dopo aver infarinato il coniglio l’ho passato in padella con scalogno e olio evo siciliano di media intensità, fruttato e leggermente dolce. Verso fine cottura ho aggiunto il pesto di pistacchio e dopo un minuto ho avvolto i pezzi di coniglio con la pancetta fino a rosolatura completa.

Intanto sbollentare ½ patata di Montese e appena cotta frullata con tante foglie di prezzemolo e succo di limone.

Impiattate e buon appetito.