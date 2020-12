Superbonus 110 per cento: Palazzina di cinque piani verrà rimessa a nuovo

Procedono spediti i lavori ad Agrigento, nel secondo cantiere partito in città grazie all’ecobonus 110 per cento. Ai lavori è interessata una palazzina di cinque piani di via Tiro a segno che verrà rimessa a nuovo. All’inaugurazione del cantiere della Nuovi Lavori Srl di Salvino Antinoro, erano presenti tra gli altri il progettista, Giuseppe Grimaldi. “Una grande soddisfazione – dice Grimaldi – anche perché abbiamo dovuto sconfiggere lo scetticismo iniziale. Ma ormai la gente ha capito che non c’è nessuna fregatura, anzì, ci auguriamo che il Governo possa concedere una deroga visto che adesso le richieste continuano ad arrivare”. “E’ il primo cantiere – fa eco Salvino Antinoro – Lo scorso 30 luglio avevamo organizzato, alla presenza dei funzionari di Banca Intesa, una tavola rotonda per capire le reali potenzialità di questa iniziativa varata dal Governo. Dopo un normale scetticismo iniziale, per fortuna, qualcosa è cominciata a muoversi ed oggi eccoci qui ad Agrigento. Il Superbonus 110 per cento non solo consente di sistemare dei vecchi stabili, di renderli efficienti anche dal punto di vista energetico, ma consente ad un settore, quello edile, in crisi profonda da decenni, di ricominciare a guardare al futuro con più ottimismo”.