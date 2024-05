Ad intervenire sarà anche il giornalista agrigentino e autore Rai, Giovanni Taglialavoro.

Un bene storico vincolato ma che versa in stato di abbandono: si accenderanno domenica prossima 12 maggio su Rai1 i riflettori sul su “Torre del Salto“, ad Aragona, in contrada Salto d’Angiò. Il programma Uno Mattina in famiglia, alle 8.35, all’interno della rubrica “Che bellezza”, con Costantino D’Orazio parlerà della grande masseria fortificata dichiarata “di interesse culturale” ma che versa ormai da anni in condizioni di totale degrado, qualche anno fa qualcuno staccò e trafugò persino il grande stemma lapideo che campeggiava sulla parte esterna della torre. Ad intervenire, durante la trasmissione, sarà anche il giornalista agrigentino e autore Rai, Giovanni Taglialavoro, con un video messaggio che segnalerà il valore storico-architettonico del monumento e la necessità di un suo recupero.

La Torre del Salto d’Angiò, costruita su un banco di arenaria, è situata in posizione strategica sulla sommità di una collina che domina l’intera vallata del feudo Muxaro dove, proprio sotto, vi scorre il suggestivo fiume Platani. Il centro studi Chiaramontani aveva anche inoltrato un esposto alla Soprintendenza di Agrigento per segnalare l’abbandono del bene ma anche la “totale e inaccettabile abitraria disapplicazione di tutte le norme relative alla tutela”.