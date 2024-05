E’ stata eletta alla carica di Segretario nazionale CNPC. lo scorso 6 maggio, in seno al Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte studentesche (CNPC) Sophia Mandracchia – già presidente della Consulta studentesca di Agrigento, nonché rappresentante della Consulta studentesca del liceo R. Politi.

Il CNPC, tenutosi a Tivoli dal 6 al 9 maggio, è l’evento che vede la partecipazione dei presidenti delle consulte studentesche provenienti da tutta Italia, i quali, dinanzi al Ministero dell’istruzione e del merito, hanno la funzione di rappresentare le istanze degli studenti delle proprie province. Nel corso dell’evento è intervenuto il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, il quale, dopo avere porto i saluti istituzionali, ha ribadito l’importanza delle Consulte studentesche nel sistema scolastico, cui è riconosciuto l’arduo e fondamentale compito di rappresentare proficuamente le esigenze, le difficoltà e, più in generale, la volontà degli studenti.

All’esito del procedimento elettorale, la neosegretaria ha espresso il proprio entusiasmo per il risultato raggiunto: “Mi sono candidata affinché l’incredibile lavoro ottenuto in questi giorni, frutto di tanto impegno, non vada perso e non sia vano”.

Ad affiancare Sophia nella carica di segretario è Sanya Bonelli, già presidente della CPS di Matera.