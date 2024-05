Condannato in via definitiva per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali adesso dovrà espiare la pena di due 2 e 18 giorni di reclusione. I poliziotti del Commissariato di Licata hanno arrestato un trentaseienne licatese. Data esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Agrigento. L’uomo, che era stato già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al Servizio sociale, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.