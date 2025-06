Torneo Poste Italiane, ecco le finaliste: GialloBlu e Agrigento PCL si giocheranno il titolo

AGRIGENTO – Il 1° Torneo di Calcio a 5 riservato ai lavoratori di Poste Italiane entra nel vivo. Dopo settimane di sfide combattute e risultati a sorpresa, il campo ha emesso il suo verdetto: saranno GialloBlu e Agrigento PCL a contendersi il titolo nella finalissima in programma sabato 22 giugno alle ore 21:30, presso il Silver Sport Center.

I verdetti sono arrivati al termine delle semifinali giocate con grande intensità e agonismo. Nella prima, Agrigento PCLha avuto la meglio su una tenace Sciacca, imponendosi con il punteggio di 6-5. Una partita tirata fino all’ultimo, decisa da un guizzo finale che ha consegnato ai postali del capoluogo l’accesso alla finalissima.

Nella seconda semifinale, i GialloBlu – vera sorpresa del torneo – hanno confermato il loro stato di forma superando Favara con un convincente 5-2. Una prestazione autoritaria che li lancia verso l’ultimo atto con entusiasmo e consapevolezza. «Siamo in finale!», esulta Andrea Ruoppolo, tra i promotori del torneo e colonna della formazione GialloBlu.

Le semifinali in sintesi:

Agrigento PCL – Sciacca 6-5

GialloBlu – Favara 5-2

Le due finaliste avevano già brillato nei rispettivi gironi. GialloBlu, primi nel Girone A, si erano imposti nettamente su Ribera (9-5) nell’ultima giornata, chiudendo imbattuti. Agrigento PCL, protagonisti nel Girone B, avevano ottenuto due vittorie su due, prima di volare in semifinale. Il torneo, promosso dalla SLP CISL Agrigento, ha visto la partecipazione di otto squadre composte esclusivamente da dipendenti di Poste Italiane. L’iniziativa ha raccolto grande adesione e apprezzamento, trasformandosi in un’occasione di sport, socialità e spirito di squadra tra colleghi. Ora l’appuntamento è fissato: sabato sera, ore 21:30, si assegna il titolo. In palio non c’è solo un trofeo, ma l’orgoglio di rappresentare al meglio, anche fuori dall’ufficio, il valore umano e professionale dei lavoratori postali.

