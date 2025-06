Andrea Carisi, figura poliedrica e stimata dell’intellettualità agrigentina, novantenne, pittore, disegnatore grafico, scenografo, storico e docente è stato festeggiato nella Sala Zeus del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo di Agrigento. Nato a Forlì nel 1934, è stato adottato da Agrigento ed è ancora oggi molto amato e stimato dagli Agrigentini che da sempre apprezzano tra l’altro anche il suo profondo amore verso l’arte e la storia locale. E anche nel corso di questo incontro, organizzato da Beniamino Biondi, con il patrocinio del Comune di Agrigento, dell’Ente Parco e della Fondazione Teatro Pirandello, Andrea Carisi ha illustrato le caratteristiche fondamentali di alcune delle gemme artistiche del centro storico di Agrigento e ha celebrato alcuni dei personaggi che hanno caratterizzato la cultura locale negli ultimi due secoli.

Amico di Sciascia, di Ignazio Buttitta, e di tanti altri scrittori e intellettuali italiani, ha partecipato a circa 400 mostre di pittura, allestendo anche cinquanta personali, in varie città, sulle quali hanno scritto, oltre a Sciascia e Guttuso, Servello, Valsecchi, Buttitta, Miele, Monteverdi, Collura, Bonavia e tanti altri critici e scrittori di chiara fama.Ha collaborato per molti anni per il Giornale di Sicilia, con ben 200 tavole, tra le quali quelle che hanno illustrato in prima pagina tutte le fasi del viaggio dell’Apollo undici e l’arrivo degli astronauti sulla Luna.

Tra le sue opere più apprezzate vi sono anche disegni che ritraggono dettagli molto accurati dei monumenti e di scorci del centro storico di Agrigento. Questi lavori, caratterizzati da una tecnica raffinata e da una profonda conoscenza storico-artistica, rappresentano una testimonianza preziosa del patrimonio culturale della città e durante l’evento, ai partecipanti sono state donate delle ristampe in edizione limitata di alcuni di questi disegni. Opere più che iconiche; cartoline (che fanno parte della sua produzione intitolata “Agrigento in inchiostro di china”), che ancora oggi hanno il merito di diffondere e preservare l’arte di un maestro che ha saputo immortalare con il suo tratto distintivo i particolari architettonici e stilistici più significativi di Girgenti. Andrea Carisi ha creato un archivio visivo di inestimabile valore per le future generazioni.

L’evento ha visto la partecipazione del sindaco di Agrigento Franco Miccichè. La serata è stata presentata dall’attrice Barbara Capucci, e si è conclusa con la commovente testimonianza della dottoressa Simona Carisi, figlia del maestro.Tra i momenti più toccanti della serata, particolare risonanza ha avuto l’intervento del regista Michele Guardì, regista e autore televisivo creatore di programmi di successo. E Guardì ha ricordato che ad uno dei suoi programmi ha partecipato come concorrente il maestro Carisi. Si trattava della trasmissione a quiz “Secondo Voi“, condotta da Pippo Baudo. Andrea sbalordì tutti, come ha ricordato Guardì, con la sua straordinaria cultura, memoria e intelligenza, ma anche per la sua simpatia. Tutta Agrigento, una sera a settimana, era davanti agli schermi a tifare per lui, nel 1978. Altri agrigentini intervenuti – amici, colleghi, studenti di Andrea Carisi – ne hanno caratterizzato la personalità, la professionalità, l’impegno, anche politico-amministrativo, manifestandogli gratitudine e molto affetto.

