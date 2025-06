Quattro mani, mille emozioni: la cucina d’autore accende l’estate

Tramonti, profumi d’estate e grandi chef: a La Lampara, la cena è servita… a quattro mani

Palermo, 22 giugno – Un inno all’estate che sboccia, una sinfonia di sapori al calare del sole. Il Ristorante La Lampara apre le sue terrazze sul mare a una serata gourmet che celebra l’eccellenza culinaria con una speciale “Cena a quattro mani”, firmata dallo chef stellato Giuseppe Raciti (Zash) e dal resident chef Gianni Morreale.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 giugno, con inizio alle 19:30: l’aperitivo in terrazza sarà accompagnato da un dj set e uno spettacolo di show cooking con la preparazione di sei tapas d’autore, per un’introduzione leggera e creativa ai sapori che seguiranno.

Dalle 20:30, il percorso enogastronomico entrerà nel vivo: una degustazione a più portate che intreccia l’arte di Raciti – una stella Michelin e una visione gastronomica radicata nel territorio – con la sensibilità estiva e contemporanea di Morreale. Tra i piatti: la “Rosa di ricciola”, il raffinato “Caprese di scampo”, la suggestiva “Tinniruma”, e l’intenso “Mediterraneo”, accompagnati da una selezione di spumanti e vini al calice perfettamente abbinati. A chiusura, piccola pasticceria e un ritorno in terrazza: brindisi, un buon sigaro e la compagnia di chi ha condiviso un viaggio tra mare, creatività e passione per la cucina.

