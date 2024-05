Come ogni anno, ieri, lo Stadio Esseneto di Agrigento ha ospitato la nuova edizione del torneo calcistico interforze “Un calcio per la legalità” in memoria degli appartenenti alle forze dell’ordine che, prematuramente, hanno perso la vita. Il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha rivolto i suoi saluti ed un caloroso benvenuto a tutti gli intervenuti. Questa manifestazione, ha sottolineato il Questore, non solo serve a ricordare coloro che hanno perso la vita per fatti delittuosi, per mano della mafia, per malattia, per incidenti stradali o disgrazie imprevedibili, ma mira a promuovere l’importanza del senso di appartenenza dei congiunti alla “grande famiglia” della Polizia di Stato.

Don Maurizio Di Franco ha impartito una speciale benedizione alle squadre partecipanti al torneo e ai familiari intervenuti. A contendersi la vittoria sono state le squadre della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia Penitenziaria, palestra Wellness, 13.8 Project e Amici della Polizia. Undici le partite di calcio disputate, ciascuna della durata di 25 minuti. Al termine la squadra che si è aggiudicata il trofeo è stata la “Tredici.8 Project”. La coppa è stata consegnata, al capitano della formazione, dal questore Palumbo.