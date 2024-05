Nuova “raffica” di multe per la sosta selvaggia sabato sera nel centro della città dei templi, dove il servizio di ordine e sicurezza pubblica, disposto dal questore Tommaso Palumbo, ancora una volta, ha funzionato alla perfezione. Complessivamente sono state 55 le multe fatte dagli agenti della polizia municipale, per mancato rispetto del Codice della strada, quasi tutte per divieto di sosta, nell’area di Porta di Ponte, nelle vie Acrone, Atenea, Aldo Moro e Pirandello.

La presenza dei mezzi in sosta vietata ha causato intralcio al traffico e disagi per i disabili che hanno trovato occupati i posti a loro riservati.

A nulla, se non a far “ingrassare” (ammesso che poi le multe vengano pagate!) le casse del Comune di Agrigento, sono serviti fino ad oggi i controlli e le stangate ogni fine settimana. Questione di inciviltà e non solo. Un copione che si ripete da tempo ed ancora una parte del popolo della notte continua ad infischiarsene dei cartelli stradali e della segnaletica. La movida quindi c’entra poco.