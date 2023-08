I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, fra Lampedusa e Porto Empedocle, hanno arrestato 22 migranti, la maggior parte di nazionalità tunisina. Si tratta di persone che sono tornate in Italia, attraverso la frontiera marittima di Lampedusa, nonostante fossero, in 13 destinatari di decreti di respingimento e 9 di decreti di espulsione. In sedici sono stati posti agli arresti domiciliari nell’hotspot di Lampedusa, mentre altri 6 nella tensostruttura di Porto Empedocle.