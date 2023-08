Agrigento, 30 agosto 2023 – In occasione del concerto dei celebri artisti Venditti e De Gregori, che si terrà questa sera presso il Teatro Valle dei Templi a Piano San Gregorio, La Tua metterà a disposizione dei cittadini dei bus navetta gratuiti.

Dalle 19 in poi, i bus navetta saranno operativi e pronti a trasportare gli spettatori direttamente al cuore del teatro. Per agevolare ulteriormente la partecipazione, sarà possibile parcheggiare in qualsiasi zona del Villaggio Mosè dove la sosta è consentita, per poi usufruire dei comodi bus navetta che attraverseranno l’area lungo il viale Leonardo Sciascia. Per garantire una migliore organizzazione, si chiede agli spettatori di raggiungere le pensiline dedicate al trasporto pubblico urbano dopo aver trovato parcheggio.

Al termine dello spettacolo, intorno alla mezzanotte, i bus navetta riprenderanno il percorso per riportare il pubblico nelle diverse zone del Villaggio Mosè, consentendo a tutti una serata di divertimento senza preoccupazioni legate al trasporto.

Per coloro che preferiscono parcheggiare nella zona di Porta V, in prossimità del tempio di Ercole e del giardino della Kolymbethra (zona clinica Sant’Anna), sarà disponibile un servizio taxi a pagamento, garantendo così una soluzione flessibile per tutti i gusti.

Ma le novità non finiscono qui: La Tua ha lanciato una nuova app per smartphone, che permetterà di individuare agevolmente le fermate dei mezzi tramite una mappa in tempo reale. Inoltre, l’app terrà gli utenti aggiornati su eventuali cambiamenti di percorso o di orario, offrendo un’esperienza di viaggio ancora più fluida e informata. L’app gratuita è già disponibile per dispositivi Android sul Play Store e a breve sarà lanciata anche su Apple Store per i possessori di iPhone.