Agrigento – L’On. Giusi Savarino del partito Fratelli d’Italia ha annunciato oggi che significativi finanziamenti sono stati garantiti per migliorare la sicurezza dei fiumi nell’area di Agrigento. L’obiettivo principale di questi fondi è prevenire situazioni di rischio legate a eventi idrogeologici e proteggere l’ambiente e le vite umane.

Savarino ha sottolineato il suo impegno costante in questo ambito nel corso del tempo e ha fatto riferimento ai successi ottenuti durante il suo precedente mandato come presidente della IV Commissione Ambiente. Tra questi, un intervento a lungo atteso sul fiume Verdura, rimandato per oltre trent’anni.

Il comunicato odierno rappresenta un passo avanti, con la proposta dell’On. Savarino all’autorità di bacino che ha ottenuto l’approvazione per i fondi da parte del governo Schifani. Questi finanziamenti saranno destinati alla pulizia e alla sicurezza dei fiumi, in particolare per il canale di Mollarella e il fiume di San Leone.

Savarino ha evidenziato come migliorare la sicurezza e la salute dei corsi d’acqua sia fondamentale per evitare conseguenze gravi, sia in termini ambientali che umani. Questi interventi mirano a rendere l’area più resiliente agli eventi climatici estremi, riducendo il pericolo di inondazioni e altre situazioni di emergenza legate all’acqua.

L’annuncio dei finanziamenti è stato accolto positivamente nell’area di Agrigento, dimostrando un crescente consenso sull’importanza di affrontare le questioni legate ai rischi idrogeologici. L’On. Savarino e il sostegno del governo Schifani sono considerati passi concreti verso una maggiore sicurezza nell’area.