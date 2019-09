Tornano “I Let’s Go!

Tornano, per il quarto anno consecutivo,I Let’s Go! Dei fratelli Di Stefano

Dopo aver cambiato Nome del gruppo musicale (I Double Voice) lo scorso Maggio in occasione della new entry Simone il più piccolo dei fratelli Di Stefano a qui è stata affidata la regia Luci e la parte Disco dance del gruppo ricevendo un grande successo nei loro Matrimoni ed eventi..si preparano a ritornare sul palco della Madonna della Catena x la serata conclusiva dei festeggiamenti in una serata ricca di buona musica tanto divertimento come solo loro sanno fare