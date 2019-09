Per tre week end verranno aperti al pubblico 12 edifici di alto valore artistico-nonumentale

Saranno dodici i siti aperti in occasione della manifestazione che arriva per il primo anno nel borgo dell’Agrigentino. Tante le storie da scoprire: dal crocifisso costruito dagli angeli, alla rarissima Bibbia poliglotta in otto lingue del 1657.