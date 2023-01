Torna “Nella Magia delle fiabe”: attiva la prevendita

È già attiva sul sito ufficiale della Fondazione Teatro Luigi Pirandello la prevendita per il musical scritto e diretto da Marco Savatteri “Nella Magia delle fiabe” che torna a grande richiesta il 4 marzo, alle ore 18, al Teatro Pirandello di Agrigento. Dopo il debutto fortunato della scorsa estate a Taormina, dopo le recenti sette matinée per le scuole al Teatro Pirandello di Agrigento con 3500 studenti che hanno riempito ogni angolo di palchi e platea scatenandosi di fronte alla magia delle fiabe, dopo centinaia di commenti sui social per richiedere altre repliche, “Nella magia delle fiabe”, co-prodotto dalla Fondazione Teatro Luigi Pirandello, apre alla città e promette di entusiasmare, ancora una volta, grandi e piccini. Lo spettacolo, con 15 performer professionisti della Savatteri Produzioni, ha riscosso grande successo per la capacità di far sognare e nello stesso tempo di far riflettere sul mondo digitale.