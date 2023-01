Ubriaco molesto in un locale della movida: interviene la polizia

All’ora dell’aperitivo ha creato il caos, infastidendo dipendenti e clienti di un locale della movida della via Atenea. Quando ormai era palesemente ubriaco è collassato a terra. Qualcuno ha allertato immediatamente il 112. Sul posto sono accorse due pattuglie della sezione Volanti e un’ambulanza del 118. Protagonista un uomo sui 50 anni residente a Lampedusa. Caricato non senza difficoltà sul mezzo di soccorso, l’uomo è stato quindi accompagnato all’ospedale “San Giovanni di Dio” per fargli smaltire la sbronza.