Su Netflix arriva “Contra las Cuerdas”: co-protagonista l’agrigentina Valentina Buzzurro

E’ orgogliosamente agrigentina. Valentina Buzzurro è la star delle telenovelas. Mamma messicana ballerina e papà agrigentino musicista, l’arte è nel sangue e tanti i sogni nel cassetto, molti dei quali si stanno realizzando. Ieri su Netflix e in 130 paesi nel mondo è uscito “Contra las Cuerdas” una serie in cui la giovane 22enne , figlia di Giovanni Buzzurro, è co-protagonista. Valentina è nata ad Agrigento e all’età di 8 anni con la famiglia si è trasferita in Messico, posto in cui continua a vivere. Nonostante la sua giovane età ha già interpretato ruoli importanti in sei film per il grande schermo: cortometraggi, produzioni televisive, serie —per Netflix, Amazon Prime e BTF media— e videoclip. Un curriculum costruito negli ultimi dieci anni a base di talento, preparazione accademica alla scuola di recitazione La Casa Azul e lavoro, completato anche da un paio di masterclass a Taormina con Nicole Kidman e Oliver Stone. Senza dubbio una promessa per il futuro nel mondo del cinema e della recitazione. Valentina Buzzurro lo scorso mese fa ha anche firmato un nuovo film in Argentina e sta girando una telenovela dal titolo “Eternamente”, sempre come co-protagonista, in uscita il 28 febbraio prossimo sul canale nazionale più visto in Messico. Contra las cuerdas è una nuova serie tv realizzata da Netflix in collaborazione con WWE. Si tratta di una delle tante produzioni targate Messico in arrivo sulla piattaforma di streaming, che sta senza dubbio intensificando la produzione in quel paese. E’ stata creata da Carolina Rivera , scrittrice e produttrice che, attraverso 10 episodi , unirà la storia di diverse donne che si intrecceranno attraverso la maternità, l’amore per i loro cari, la lotta dentro e fuori dal ring e le avversità che devono affrontare. si va avanti attraverso una rete di supporto creata da persone coraggiose, vulnerabili e anche sorora. Sarà si il racconto di Angela e del rapporto con la lotta libera, sia del suo tentativo di riconquistare la figlia. Il rapporto tra le due si è incrinato quando Angela è stata incriminata e condannata a sei anni di carcere per un crimine mai commesso; una volta scagionata e liberata dalle accuse, dovrà trovare un modo per ricostruire la propria vita. E questo modo sarà più inaspettato del previsto. l cast di questa produzione è composto quasi interamente da donne, tra cui Caraly Sánchez, Michelle Rodríguez, Ale Ley, Alisson Santiago, Scarlet Gruber, Giovanna Zacarías, María Balam e, appunto, Valentina Buzzurro.