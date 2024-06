Ignoti ladri si sono intrufolati in un’abitazione di proprietà di un pensionato sessantasettenne di Agrigento che abita in un condominio, nel quartiere di Fontanelle, e sono portati via gioielli per diverse e svariate migliaia di euro. Il tutto, in pieno giorno, nelle ore di assenza del padrone di casa e del suo nucleo familiare.

I malviventi, quasi sicuramente, erano a conoscenza delle abitudini dei proprietari, e hanno agito proprio durante quell’assenza. Sono penetrati dalla porta d’ingresso senza ricorrere allo scasso, verosimilmente, utilizzando la cosiddetta “chiave bulgara”. Una volta dentro hanno arraffato monili d’oro e preziosi. Con il malloppo in mano sono fuggiti.

Quando la famiglia è rientrata si è resa conto della sgradevole “visita” dei ladri. Quindi è stato dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per un primo sopralluogo e, da lì a poco, sono state avviate le indagini.