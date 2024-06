Il mercato delle palestre, oggi, appare diviso in due grandi gruppi: da un lato ci sono quelle di ultima generazione, di solito appartenenti a gruppi nazionali o internazionali. Dall’altro, invece, abbiamo le piccole palestre di quartiere, cioè quelle nate prima dei network e che prevedono una gestione interna piuttosto tradizionale, cioè molto orientata al rapporto umano.

In entrambi i modelli sono sempre presenti elementi comuni come i tornelli palestra all’ingresso, i corsi di fitness di ultimo grido, la musica che pervade l’ambiente e una serie di aule e macchinari di vario genere. Cosa cambia tra l’una e l’altra opzione? Cosa rende un modello più attraente dell’altro e quale è l’approccio giusto da perseguire per garantire sempre nuovi iscritti?

In base ai trend più recenti, i valori alla base di una gestione esemplare sono tre, cioè sicurezza, prestazioni ed efficienza. Questo significa che sia una palestra di ultima generazione che una più storica possono raggiungere lo stesso livello di competitività.

A fare la differenza, quindi, è la qualità dell’esperienza dell’abbonato. Tra le soluzioni più in voga del momento ci sono l’installazione di tornelli per ingressi in palestra e le integrazioni con strumenti di gestione ad alta efficienza, i quali sono in grado di fornire una fotografia in tempo reale di come vanno gli affari. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Esperienza, il nuovo valore alla base delle transazioni commerciali

Esperienziale e sensoriale sono solo due delle parole utilizzate dai più eminenti esperti di business e di marketing per spiegare l’importanza di prendersi cura dei clienti, della loro fidelizzazione e della complessità della competizione dei mercati a cui assistiamo in questi anni.

Possiamo immaginare questo valore come un grande calderone in cui si trovano: i modi con cui il cliente è venuto a scoprire dell’esistenza di una palestra, il calore e la professionalità con cui è stato accolto, la presenza di prezzi e soluzioni ideali per le sue esigenze e molto altro ancora. L’insieme di tutti questi “ingredienti” è ciò che permette alle persone di orientare le proprie decisioni d’acquisto e, quindi, di decidere in quale palestra iscriversi.

Ma come può la presenza di tornelli palestra favorire un’esperienza gradevole ai propri iscritti? In che modo sicurezza, prestazioni ed efficienza possono incidere, in modo tangibile, su fatturato, iscritti e rinnovi degli abbonamenti? E come si crea un’esperienza impeccabile, che persegua tutti questi valori contemporaneamente?

Sicurezza ed efficienza a partire dal primo ingresso

Ovunque deciderete di andare, troverete sempre dei tornelli palestra. Come mai? Servono solamente a consentire l’accesso agli iscritti? Originariamente si, la loro presenza permetteva di migliorare la gestione degli ingressi e di far sentire sicuri i soci.

Oggi le cose sono cambiate, perché la presenza di questi strumenti permette di comprendere i flussi di entrata e di uscita, di pianificare meglio lezioni e attività, di gestire con efficienza le operazioni di manutenzione e di quantificare la redditività delle sale. I più recenti sistemi di gestione delle palestre, in conclusione, vertono tutti verso soluzioni di semplificazione delle attività di routine: in questo modo, mentre le macchine assicurano una gestione ordinata ed efficiente, l’operatore umano è libero di concentrarsi sulla cura e sull’accoglienza dei clienti.