Ad Agrigento è nato il comitato spontaneo “NO ELETTROSMOG”, formato da un gruppo di cittadini preoccupati per la salute pubblica a causa dell’installazione massiva di antenne di telefonia 5G. Il comitato non include solo cittadini di Agrigento, ma anche di Cianciana, uniti nella lotta contro l’elettrosmog.

La preoccupazione è cresciuta in seguito all’approvazione del DDL concorrenza da parte del governo Meloni, che permette l’aumento delle onde elettromagnetiche da 6 V/m a 15 V/m. Questa misura favorisce i gestori di telefonia, ma solleva gravi dubbi sulla salute pubblica. Diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Marche, si sono già opposte al provvedimento, mostrando preoccupazione per i potenziali danni alla salute dei cittadini.

Il comitato “NO ELETTROSMOG” ha annunciato che invierà una PEC all’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente per chiedere chiarimenti su come intende affrontare l’innalzamento delle soglie di inquinamento elettromagnetico. Inoltre, si chiederà al sindaco di Agrigento di ottenere copia del provvedimento che ha recepito la nuova normativa per il territorio del comune di Agrigento e della provincia.

Il comitato è determinato a utilizzare tutti gli strumenti legali disponibili per proteggere la salute di ogni cittadino, nonché quella degli animali e delle piante. Il presidente del comitato è Manuel Gianco Samaritano, affiancato dai consiglieri Livio Sutera Sardo, Angelo Cutaia, Rosaria Lucisano, Antonella Pullara e Silvia Di Maria di Cianciana.

Per ulteriori informazioni e per unirsi alla causa, è possibile seguire il gruppo Facebook “No Elettrosmog Agrigento” o contattare il comitato via email all’indirizzo [email protected].