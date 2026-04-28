Due incidenti stradali, avvenuti nelle ore notturne a distanza di poche ore l’uno dall’altro a San Leone, provocati da giovani ubriachi alla guida. Dopo gli accertamenti dei carabinieri della sezione Radiomobile sono finiti nei guai un 25enne impiegato di Agrigento e di un operaio 30enne di Favara. Entrambi sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza

Secondo quanto ricostruito, entrambi i conducenti si erano messi al volante delle rispettive automobili dopo aver bevuto alcolici. Durante la marcia sono rimasti coinvolti in due distinti sinistri: nel primo caso si sono scontrate due auto, nel secondo un veicolo è finito fuori strada. Il bilancio complessivo è di tre persone ferite, tutte trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Nessuno versa in gravi condizioni.

I controlli effettuati dai militari della Radiomobile hanno confermato i sospetti: i due conducenti presentavano un tasso alcolemico fino a quattro volte superiore al limite consentito. Per entrambi è scattata la denuncia, oltre al ritiro della patente.

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