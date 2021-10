Torna la mezza maratona della concordia, in gara atleti con green pass e mascherina

Torna la mezza maratona della concordia, in gara atleti da tutta la Sicilia. Mezza maratona della Concordia: tutti gli atleti con Green pass cartaceo e “mascherati” per i primi 500 metri. La diciassettesima “Mezza maratona della Concordia – città di Agrigento” è partita questa mattina da San Leone. Interessate le viale Emporim, piazzale Caratozzolo, il lungomare Falcone-Borsellino, via Nettuno, viale Delle Dune a San Leone e poi la via Passeggiata archeologica e il viale Luca Crescente. La viabilità tornerà libera sulle strade interessate poco dopo la premiazione, in programma intorno alle 11,30.

PH Nino Piraneo