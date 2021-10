Guasti idrici a Fontanelle, il comitato di quartiere scrive ad Aica

In questi giorni nel quartiere di Fontanelle, ad Agrigento, sono stati riscontrati numerosi danni alla rete idrica. “Incessanti sono state le segnalazioni ad AICA – dice il comitato di quartiere- da parte degli abitanti, amministratori di condominio e del Comitato stesso, ma l’acqua continua a sgorgare dal manto stradale”. Il Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme” ha inviato via PEC un reclamo ufficiale ad AICA e per conoscenza anche alla Procura della Repubblica e al Comune di Agrigento al fine di vigilare sulla regolarità delle funzioni dell’Ente.

“Siamo fiduciosi- afferma ancora il comitato- e attendiamo che i guasti siano riparati prima possibile.”