È tutto pronto a Montevago per la 29esima edizione della Festa del Vino, in programma il 25, 26 e 27 settembre 2026. La manifestazione offrirà ai visitatori un’occasione per scoprire e valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, attraverso degustazioni di vini, prodotti tipici e formaggi locali. Il programma prevede anche momenti di animazione per bambini, musica live e intrattenimento.

Tra gli appuntamenti più attesi, venerdì 25 settembre, alle ore 22, è in programma la tappa montevaghese dello Zero Stress Tour di Lello Analfino con Orkestar.

“Ringrazio – ha detto la sindaca di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo – quanti stanno collaborando alla riuscita di questa edizione della Festa del Vino e la Regione che ha sostenuto l’iniziativa. Invito tutti a partecipare numerosi, da ogni parte della provincia e della regione, per vivere insieme uno dei momenti più belli e coinvolgenti per la nostra comunità”.

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