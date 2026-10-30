Un ponte di Ognissanti all’insegna dell’arte e della riscoperta del territorio. Il prossimo 1° novembre torna l’appuntamento con la “Domenica al museo”, l’iniziativa promossa in sinergia tra la Regione Siciliana e lo Stato che consente l’accesso gratuito a tutti i parchi archeologici, musei e siti culturali pubblici.

Un’occasione imperdibile per cittadini e turisti che vorranno immergersi nella storia millenaria della provincia agrigentina. Tra le mete più attese spiccano i tesori gestiti dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, che per l’occasione osserveranno orari specifici per accogliere il flusso di visitatori.

La mappa dei siti visitabili e gli orari. Per pianificare al meglio la giornata, ecco il dettaglio degli orari di apertura al pubblico dei principali luoghi della cultura del territorio:

• Valle dei Templi: Aperta con orario continuato dalle 8:30 alle 19:00.

• Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”: Porte aperte dalle 9:00 alle 19:00.

• Villa Romana di Durrueli (Realmonte): Visitabile dalle 9:00 alle 17:00.

Focus su Licata: visite guidate alla scoperta dell’antica Finziade. Particolarmente ricca l’offerta culturale nel comune di Licata, dove l’ingresso gratuito sarà arricchito da un servizio di accoglienza speciale. I visitatori, infatti, saranno accompagnati lungo i percorsi espositivi alla scoperta dell’antica Finziade grazie al supporto e alla competenza dei volontari del Gral (Gruppo di Ricerca Archeologica Licatese).

I siti licatesi osserveranno i seguenti orari:

• Museo della Badia di Licata: Aperto dalle 9:00 alle 13:00.

• Castel Sant’Angelo di Licata: Aperto dalle 9:00 alle 13:30.

L’iniziativa rappresenta una vetrina fondamentale per il turismo di prossimità e per la valorizzazione del patrimonio archeologico locale, offrendo una domenica di cultura accessibile a tutti.

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