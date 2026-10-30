Per far fronte all’incremento delle istanze di nuovi allacciamenti alla rete idrica, Aica ha deciso di potenziare i servizi all’utenza nel territorio di Canicattì. Lo sportello che si trova nell’ufficio comunale di via Domenico Cirillo 16 adotta nuovi orari di ricevimento e, da oggi, un sistema di prenotazione online degli appuntamenti. L’obiettivo è gestire le pratiche con più efficienza e ridurre i tempi di attesa.

Il martedì lo sportello riceve su prenotazione, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30. In questa giornata si possono svolgere tutte le pratiche aziendali, come nuovi allacciamenti, volture, contratti e altro. Il giovedì pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:30, e il venerdì mattina, dalle 8:30 alle 12:30, il personale riceve invece senza prenotazione, solo per richieste di informazioni, ritiro dei moduli e copie delle bollette.

Aica invita gli utenti a usare la prenotazione online, che riduce i tempi di attesa e consente di essere ricevuti nel giorno e nell’orario scelti.

Questo il link diretto: https://aicaonline.allbookingservice.com/it/home/booking

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