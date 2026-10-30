C’è anche la firma della pittura agrigentina nel prestigioso traguardo storico di una delle vetrine d’arte contemporanea più importanti d’Europa. Il pittore Gerlando Meli ha preso parte alla 30esima edizione della fiera internazionale “Art Fair Innsbruck”, svoltasi in Austria dal 22 al 25 ottobre 2026. Un anniversario storico per la prestigiosa kermesse austriaca, a cui il nome dell’artista siciliano rimarrà indissolubilmente legato.

Meli ha partecipato all’evento con la sua opera intitolata “L’Infinito”, un dipinto realizzato secondo i canoni stilistici dell’astratto informale. La tela è stata mostrata in modalità digitale all’interno dello stand espositivo della fiera, riscuotendo l’interesse del pubblico internazionale e degli addetti ai lavori presenti nella suggestiva cornice tirolese. Per l’occasione, l’opera e il profilo dell’artista sono stati inseriti all’interno del catalogo ufficiale dell’evento.

La ricerca visiva del pittore agrigentino ha ricevuto il plauso del professor Alfredo Pasolino, critico internazionale e storico dell’arte a Vienna, che per l’Euro Art Collection (“Le nuove avanguardie artistiche”) ha dedicato parole di forte apprezzamento alla sua produzione.

«Gerlando Meli sognando l’Arte non riproduce le cose che si vedono ma rende visibile l’anima delle cose – ha detto -. Diamo atto alla bellissima partitura strumentale di Gerlando Meli. Una chiave di lettura del sogno dei suoi segreti dinamismi e alle immagini di sciolta fantasia, di griglie concettuali, nei cromatismi del desiderio inconscio, rimosso ed evocato nella gioia, nella sonorità del colore, della gestualità, con la profonda intuizione dell’universale».

La vetrina di Innsbruck rappresenta solo l’ultimo tassello di una carriera internazionale radicata: nel corso degli anni, Gerlando Meli ha esposto le sue opere al fianco dei maggiori nomi dell’arte contemporanea, partecipando a mostre, concorsi e rassegne artistiche in tutto il mondo.

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