Dopo il successo della Giornata Mondiale del Turismo a Palermo, che ha visto anche la presenza in streaming della ministra del Turismo Daniela Santanchè, è partito il countdown per la nuovissima edizione del Travelexpo Roadshow che quest’anno si svolge lungo lo Stivale con 12 appuntamenti B2B a partire da martedì 24 ottobre. Un successo annunciato che conferma il ruolo di primo piano che il settore turistico riveste ma anche la validità della formula di questo tipo di incontri face to face in diverse location prestigiose all’ora di pranzo.

Dunque, la prima tranche del Travelexpo Roadshow parte da Roma con l’appuntamento di martedì 24 ottobre all’Hotel Quirinale per poi proseguire fino al 27 ottobre tra Pescara-Chieti, Bari e Napoli. A metà novembre l’arrivo a Nord con le tappe di Verona, Mantova e Bergamo mentre la carovana del Travelexpo Roadshow arriverà in Sicilia dal 27 novembre al 1° dicembre nelle città di Palermo, Messina, Ragusa, Agrigento e Catania.

Circa 40 gli operatori coinvolti perché interessati a incontrare gli agenti di viaggio di tutta Italia. Tra i protagonisti ci sono Abbey Ireland & UK, AVTour, Boscolo, Visit Malta, Gran Canaria, Grimaldi Lines, Kel 12, MM Hotels – Hotel Villa D’Amato, Italcamel, Ixpira, tbo.com, Tourism Malaysia, GO Global Travel, Visit Brussels, Expedia Taap, Webins, Nitrodi Viagg Tour Operator, Tenerife, Easy Market, Flexible Autos, Visit Britain, United Airlines, Bahamas, Luxwing, Romania World Travel Group e la Camera di Commercio di Trapani.

E proprio la Camera di Commercio ha deciso di partecipare a tutte e 12 le tappe per illustrare agli operatori turistici il nuovo progetto in cantiere che punta all’allungamento delle stagionalità. “Si chiama Aspettando il solstizio d’inverno – spiega Pino Pace, presidente della Camera di Commercio – e prevede non solo numerosi incontri formativi e tecnici, ma anche la messa a sistema di tutti gli eventi che ciascuna istituzione, Regione, Comune, ente culturale o azienda ha programmato per quel periodo, affinché sia disponibile per la programmazione dell’aeroporto “Vincenzo Florio”, delle compagnie aeree, dei vettori del trasporto gommato, delle agenzie di viaggi e tour operator, degli operatori vitivinicoli e, in generale, di tutte le imprese della filiera turistica Un modo per sensibilizzare tutti che restare aperti tutto l’anno conviene. Un esperimento che, se dovesse – come mi auguro – funzionare, potremo riproporre in tutte le altre province della Sicilia”.