Trasferta in terra campana per l’Akragas di Mister Coppa che domenica prossima 22 ottobre sarà in scena sul campo del Real Casalnuovo nella gara valida per la nona giornata di campionato. A disposizione di Marco Coppa una rosa quasi al completo ma che ancora, causa infortuni e intoppi burocratici, manca di elementi importanti. “Il centrocampista Lorenzo Scandurra – ci ha detto il direttore sportivo Giuseppe Cammarata – si è ripreso dall’infortunio e dovrebbe essere già disponibile da martedì prossimo, mentre Gianluca Litteri non è ancora pronto . Stagione finita invece per il difensore Ramiro Echevveria che dovrà subire un intervento per la rottura del crociato”. Mister Coppa dovrà fare a meno anche di Petru Leuca il nuovo centravanti che, arrivato nei giorni scorsi ad Agrigento, attende ancora il transfer per poter essere ufficialmente disponibile. “Si tratta di un buon elemento – ha detto il ds Cammarata – si è allenato , ma chiaramente non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, attendiamo che l’iter burocratico si completi ma quasi certamente lunedì dovemmo avere risolto tutto”. Per quanto riguarda i nuovi acquisti ormai la società attende il 4 dicembre quando si riaprirà il mercato, ma intanto per domenica i “giganti” sono chiamati ad onorare la maglia in un campo che il direttore sportivo definisce difficile. “Scenderemo in campo consapevoli che non sarà una partita semplice, è una squadra forte il cui risultato in classifica è bugiardo – ha spiegato – . Nonostante questo – ha concluso Cammarata – andiamo in Campania per fare la nostra partita e giocare come siamo abituati a fare, con grinta e impegno”.