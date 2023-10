Un quarantanovenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, in pieno centro a Menfi, in via Risorgimento all’angolo con via Ognibene. L’uomo era alla guida di una Dacia Logan, che si è scontrata con un Suv. Una volta soccorso con l’elisoccorso del 118 è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Illesi gli occupanti del Suv. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione cittadina e gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.