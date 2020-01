Torna il dottor Dolittle con un messaggio ecologista

Robert Downey junior pare che per il momento abbia deciso di chiudere l’armatura di Iron Men nell’armadio per indossare gli abiti vittoriani e interpretare il dottor Dolittle, il medico veterinario che parla con gli animali.

Robert Downey Junior, dunque, si confronta con un classico già portato più volte sullo schermo. Infatti, negli anni ’90 a interpretare il ruolo di questo stravagante quanto originale dottore fu Eddie Murphy. In quell’occasione, il film ebbe grande successo, ma non era neppure quella la prima volta, dato che, prima di Murphy, negli anni ’60 a indossare le vesti del dottor Dolittle era stato l’attore Rex Harrison, che fu nominato all’Oscar; per non parlare del fatto che il film vinse due statuette d’oro, quella per migliori effetti speciali e quella per migliore colonna sonora.

Il Dolittle interpretato da Downey è una nuova versione del personaggio, reso molto contemporaneo dal suo modo di pensare le cose in relazione all’ambiente e agli animali. Infatti, egli è un animalista convinto tanto da ospitare un piccolo zoo privato nella sua tenuta vicino Malibu. Downey, che del film è anche produttore, pertanto torna alle origini della storia. Ma lo fa trasmettendo un messaggio originale che rende la trama molto attuale.

Chiuso nel dolore dopo la morte della moglie, Dolittle si convince ad una nuova avventura per salvare la giovane regina Vittoria, colpita da una malattia che nessuno riesce a curare. Parallelamente Dolittle esplora la relazione tra esseri umani e animali pervenendo ad una conclusione, ovvero che è necessario proteggere gli animali in quanto ciò permette di rendere il mondo equilibrato. Dunque, nel film si avverte un messaggio ecologista.

Tuttavia il film è stato accolto in America con poco entusiasmo, perché è meno una commedia e più un film di avventura, con gli animali parlanti realizzati con il computer grafica. Vi sono grandi attori come Antonio Banderas che interpreta Russouli, mentre altri sono coinvolti come doppiatori, come ad esempio Emma Thompson, Tom Holland, Selena Gomez, Rami Maleck e Ralph Fiennes.

Dolittle è al Cinema Astor di Agrigento da oggi. Orario spettacoli: 18.00-20.15-22.30