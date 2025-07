Torna il concorso fotografico ‘San Calogero’, promosso e organizzato dal giornalista Domenico Vecchio, direttore responsabile della testata Agrigento Oggi. Come negli anni passati, saranno premiate la miglior foto a colori e la miglior foto in bianco e nero. Le foto potranno essere inviate tramite un apposito link. Il concorso invita a raccontare la festa, catturando la processione nei suoi angoli più nascosti e inediti. Non ci si dovrà limitare all’immagine dell’uscita dal santuario, ma esplorare soprattutto il percorso che attraversa il centro storico. La serata di premiazione si terrà il 1° agosto. Oltre alle premiazioni delle migliori foto del concorso ‘San Calogero’ e “Mandorlo in fiore” saranno assegnati riconoscimenti speciali a personalità agrigentine e siciliane che si sono distinte e che, con il loro impegno, tengono alta la bandiera della città di Agrigento nel mondo.

