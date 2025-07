SAN LEONE (AG) – Un sabato tutto da vivere, tra ritmo, colore e orgoglio tricolore. Il 5 luglio il Mìa Garden di San Leone lancia l’attesissimo appuntamento “Sabato all’Italiana”, un evento che promette di trasformare la movida estiva in una vera e propria festa nazionale.

L’iniziativa, promossa dal format “Giovedì all’Italiana”, porta in pista i grandi classici della musica italiana, mixati per una serata travolgente, dove cantare a squarciagola sarà l’unico vero dress code. Dai brani cult degli anni ’80 e ’90 fino ai tormentoni pop più recenti, la selezione musicale sarà tutta Made in Italy, pensata per far ballare e coinvolgere ogni generazione.

Ad accogliere il pubblico ci sarà l’atmosfera ormai iconica del Mìa Garden, con scenografie luminose, effetti speciali e l’energia del dancefloor all’aperto di Viale Cannatello 67. Una serata che si preannuncia come il perfetto mix di musica, divertimento e italianità, all’insegna del buon umore e del divertimento responsabile (l’evento è riservato ai maggiori di 18 anni).

I biglietti sono disponibili su TicketSms, ed è consigliata la prenotazione anticipata per garantirsi l’ingresso in quella che si prospetta come una delle notti più coinvolgenti dell’estate agrigentina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp