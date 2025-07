Un incendio ha danneggiato la parte anteriore di una Golf Volkswagen di proprietà di un ventisettenne. È accaduto, durante la notte fra mercoledì e ieri, in via Aurelio Saffi a Ravanusa. Ad accorrere, dopo la segnalazione al 112, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Sul posto, anche i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Licata. Conclusa l’opera di spegnimento i pompieri e i militari dell’Arma nel corso del sopralluogo non hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Le cause del rogo sono ancora in corso d’accertamento e nessuna ipotesi viene esclusa, dal fatto accidentale alla matrice dolosa.

