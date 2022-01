Torna il Concorso “Fotografa il Mandorlo in fiore”

Il concorso “Fotografa il Mandorlo in fiore”, che ha già all’attivo 10 edizioni, ritorna, e si rifà il look! Il concorso, in questa particolare edizione, chiede ai concorrenti di fotografare i nostri splendidi Mandorli e tutto ciò che esprime la gioia di una primavera anticipata., non solo nella valle,ma anche nella nostra città. Anche se quest’anno, per il terzo anno consecutivo, la festa del Mandorlo non ci sarà, possiamo sempre salutare la primavera Agrigentina e festeggiare il suo arrivo con questa iniziativa.

Il concorso è organizzato da Agrigento Oggi Domenico Vecchio, Francesco Novara e Giada Attanasio, ed è rivolto sia ai fotografi professionisti che agli amatori, che potranno proporre i loro lavori fotografici ad una giuria qualificata. Le fotografie avranno grande visibilità e contribuiranno alla promozione turistica del nostro territorio.