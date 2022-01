La Fortitudo fa 14!!!

“Abbiamo giocato una partita confusionaria e troppo spesso poco consistente dal punto di vista difensivo, ma abbiamo portato a casa una vittoria che premia la voglia di stare insieme dei ragazzi nonostante una gara piena zeppa di errori. Dovevamo sopperire alle assenze importanti di Chiarastella e Grande e in ogni momento della partita non abbiamo mai abbassato la testa recuperando qualche gap che Formia ha meritatamente costruito talvolta segnando tiri anche molto difficili. Noi siamo sempre stati lì, cercando di trovare buone conclusioni. Abbiamo trovato in Cosimo il nostro miglior terminale offensivo della serata e la squadra lo ha cercato con continuità. Portiamo a casa il risultato e ora ci ributtiamo in campo per preparare al meglio la prossima gara interna contro Ruvo di Puglia”. E’ il commento di coach Michele Catalani dopo il quattordicesimo successo consecutivo della sua squadra in serie B girone D del campionato di Pallacanestro. La Moncada Agrigento ha vinto 67-66 sul campo del Formia e conserva la testa della classifica in solitaria.