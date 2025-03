Con la 77ª edizione del Mandorlo in Fiore, torna anche “Fotografa il Mandorlo in Fiore”, il concorso fotografico giunto alla sua sedicesima edizione, ideato dal giornalista Domenico Vecchio.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere un’immagine positiva della città di Agrigento, valorizzandone il patrimonio culturale e paesaggistico attraverso gli scatti fotografici, creando al contempo una forte promozione turistica e visibilità.

Per partecipare, sarà necessario inviare le proprie fotografie attraverso l’apposito link dedicato: https://sagre.soluzioniintegrate.it

La cerimonia di premiazione si terrà in estate, in un evento che vedrà anche l’assegnazione dei premi del concorso “Fotografa San Calogero”. Verranno premiate le migliori fotografie nelle seguenti categorie:

📷 Miglior foto a colori

📷 Miglior foto in bianco e nero

📷 Miglior foto “Destinazione Agrigento”

🌟 Anche quest’anno verrà assegnato il premio al miglior talento femminile, in collaborazione con TUA – Trasporti Urbani Agrigento.

L’iniziativa è sostenuta da:

Consorzio Turistico Valle dei Templi, DMO, Federalberghi, TUA, Egogreen, AgrigentoOggi, Moresca Farm, Dino Bartolomeo, App Comune di Agrigento (Se vuoi scaricare l’app agrigento clicca qui : https://agrigento.comune.digital), Soluzioni integrate di Gerlando Nobile, Webziro.

Un’occasione unica per raccontare Agrigento attraverso l’arte della fotografia e lasciare un segno nella promozione della sua bellezza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp