Sono state decise 17 condanne, 2 assoluzioni e una sentenza di proscioglimento per prescrizione. Questa la sentenza dei giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, nei confronti dei venti imputati dell’inchiesta “Alta tensione” che ha coinvolto alcuni verificatori del gestore elettrico infedeli, che avrebbero chiesto soldi per chiudere un occhio e non denunciare allacci abusivi alla rete elettrica o addirittura essi stessi avrebbero creato per conto di privati allacci abusivi con il metodo del magnete o del cosiddetto “sorcio”. Le condotte sono state qualificate quali induzione indebita in alcuni casi, corruzione in altri e furto aggravato. Alcuni imputati rispondono anche di omissione d’atti d’ufficio e peculato.

Inflitti 8 anni di reclusione a Giovanni Trupiano, 67 anni di Agrigento e 6 anni e 4 mesi a Domenico La Porta, 70 anni di Naro; entrambi ispettori verificatori di Enel; 4 anni e 10 mesi di reclusione per Luigia Vinci, 63 anni di Campobello di Licata; 4 anni e 6 mesi a Gioachino Cuscio, 47 anni di Canicattì; 2 anni e 8 mesi di reclusione per Giuseppe Contino, 57 anni di Agrigento; 4 anni e 1 mese a Salvatore Domenico Siracusa, 50 anni di Canicattì.

Ed ancora: 2 anni e 8 mesi ciascuno per Tommaso Cortelli, 55 anni di Agrigento, Massimo Cortelll, 45 anni di Agrigento e Vincenzo Cortelli, 50 anni di Porto Empedocle; 2 anni e 9 mesi per Anna Maria Farruggio, 58 anni di Naro; 2 anni e 8 mesi ciascuno a Piero Diego Favata, 51 anni di Canicattì; Angelo Gioacchino Sanfilippo, 46 anni di Canicattì; Giuseppe Antonio La Mendola, 50 anni e Vincenzo Palumbo, 50 anni, entrambi di Grotte; 6 mesi ciascuno per Giuseppe Modica, 51 anni e Simone Modica, 46 anni di Agrigento. Assolti Calogero Ciulla, 51 anni, di Santa Elisabetta e Maria Santa Rallo, 67 anni, di Canicattì. Prosciolto per prescrizione Calogero Schembri, 52 anni, di Montallegro.

